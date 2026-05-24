フィリーズの無失点記録はピート・アレクサンダーの41回フィリーズのクリストファー・サンチェス投手が22日（日本時間23日）、本拠地でのガーディアンズ戦に先発登板し、8回4安打無失点の好投を見せた。防御率1.62はリーグ1位、72回1/3も同1位、86奪三振は同2位と軒並み球界有数の数字を残し、「彼にCY賞を！」「球界最高のピッチャーだ」とファンも沸き立っている。サンチェスはこの日も凡打の山を築き上げた。5回をゼロに抑