◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１８節福岡０―１神戸（２３日・ベスト電器スタジアム）西の首位・神戸がアウェーで福岡を１―０で破り、最終節に自力で西１位を確定させた。前半アディショナルタイム５０分、ＤＦマテウス・トゥーレル（２７）が２戦連発となる先制ヘッド。プレーオフラウンドでは東１位の鹿島とリーグ王者を懸けて３０日にホーム・ノエスタ、６月６日に敵地・メルスタで対戦する。神戸はアジアチャンピオ