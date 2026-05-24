◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１８節 福岡０―１神戸（２３日・ベスト電器スタジアム）

西の首位・神戸がアウェーで福岡を１―０で破り、最終節に自力で西１位を確定させた。前半アディショナルタイム５０分、ＤＦマテウス・トゥーレル（２７）が２戦連発となる先制ヘッド。プレーオフラウンドでは東１位の鹿島とリーグ王者を懸けて３０日にホーム・ノエスタ、６月６日に敵地・メルスタで対戦する。神戸はアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）のプレーオフ出場も決めた。

自分たちの手で西１位を決めた神戸イレブンが、笑顔でハイタッチを繰り返した。同時刻の試合で勝ち点１差の２位だった名古屋が広島に敗れ、結果的に福岡に敗れても西１位が決まっていたが、他会場の状況で戦術を変える小細工なし。ミヒャエル・スキッベ監督（６０）は「名古屋戦は作用していない」と自力突破だけを見据えていた。「選手たちのパフォーマンスは１位に価する」と称賛した。

前半は「重圧からか硬さもみられた」とドイツ人指揮官。再三のピンチをしのぎ、同終了間際の５０分だった。右コーナーキックから競り合って左へこぼれた球を元日本代表ＦＷ武藤嘉紀（３３）がしぶとく追い、左足クロス。走り込んだトゥーレルが頭で先制弾をぶち込んだ。ブラジル人ＤＦは「ヨッチ（武藤）はどんな状況でも諦めないし、いいボールを上げてくれた」とアシストに感謝。武藤も「絶対に結果を残すんだという強い気持ちで臨んだ」と胸を張った。

リーグと並行して戦ったＡＣＬＥでアルアハリ（サウジアラビア）との準決勝は、武藤弾で先制も１―２逆転負け。４月下旬に同国から帰国後、アジア初Ｖを逃した落胆と連戦の疲労もあってリーグ３勝４敗と苦戦したが、西１位は譲らなかった。

来季ＡＣＬＥへの扉も開けた。「泥くさく戦ったから」と武藤。約１か月前に第４子（男児）が生まれた。「一日立ち会っただけで全然会えていない。きょう東京に帰ってやっと会える」と、つかの間のオフを楽しむという。その先にあるのは打倒・鹿島。「（戦績が）悪いときも応援してくれた方のために」とＪ１と天皇杯を制した２４年度以来、クラブ５冠目を見据えた。（田村 龍一）

◆百年構想リーグ Ｊリーグの来季２６―２７年シーズンからの秋春制移行を前に今季、２月上旬からハーフシーズンで開催する特別大会。Ｊ１は東西１０クラブずつに分けた地域リーグ（Ｌ）ラウンドを行い、その後にプレーオフラウンドを実施。地域Ｌラウンドは９０分で勝敗が決しない場合、ＰＫ戦で勝敗を決める。勝ち点は勝ち３、負け０。９０分同点の場合はＰＫ勝ち２、ＰＫ負け１。Ｊ２、Ｊ３は全４０クラブを東西合わせて４つのグループに分ける。昇降格なし。各記録は独立した別大会の公式試合として扱われ、リーグ戦通算記録として残らない。