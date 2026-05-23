「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つタンクトップ姿を披露した。「ずっとお散歩してた日」阿部さんは、「NICEでお散歩」といい、タンクトップと白いパンツコーデで、フランスのニースの街を散歩する様子を投稿した。「Niceの街並みが可愛すぎて、ずっとお散歩してた日」と説明した。インスタグラムに投稿