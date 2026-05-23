ローソンは5月19日、「からあげクン」40周年と亀田製菓の「ハッピーターン」50周年のお祝い商品として「からあげクン ハッピーターン味」を発売開始した。同商品は、亀田製菓監修のもと「からあげクン」でハッピーパウダーを使用せずに「ハッピーターン」の味を再現したもの。「ハッピーターン」は外側にハッピーパウダーが付いていることで「ハッピーターン」ならではのあまじょっぱい味付けとなっている。これに対し「か