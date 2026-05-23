20日（水）、東京グレートベアーズはアウトサイドヒッターの柳田将洋が29日（金）に東京ガーデンシアターで行われる「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」にプレゼンターとして登壇することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」は日本のプロバスケットボールリーグであるB.LEAGUEの年間表彰式。シーズンを通して活躍した選手やクラブ