セブン-イレブンが、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品を5月26日（火）から全国で順次発売する。「パペットスンスン」コラボのオリジナル商品がセブン-イレブンに登場(C)PUPPET SUNSUN/PS committee今回は「ふわあっ♪」をキーワードに食感にこだわったスイーツやパン計7種を販売するほか、グッズや抽選キャンペーンなども同時に展開される。コラボスイーツは、メロンカスタードホイップをた