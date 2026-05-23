セブン-イレブンが、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品を5月26日（火）から全国で順次発売する。

「パペットスンスン」コラボのオリジナル商品がセブン-イレブンに登場 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

今回は「ふわあっ♪」をキーワードに食感にこだわったスイーツやパン計7種を販売するほか、グッズや抽選キャンペーンなども同時に展開される。

コラボスイーツは、メロンカスタードホイップをたっぷり詰めた「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」（280円）や、「スンスンのふわふわクリームのプリン」（321円）、マシュマロのようなもち生地でミルククリームとブルーベリーソースを包んだ「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」（183円）、チョコフレーク入りのバナナクリームと濃厚チョコクリームが楽しめる「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」（246円）がお目見えする。

「スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー」（280円）、「スンスンのふわふわクリームのプリン」（321円）、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」（183円）、「スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム」（246円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

パンはソーセージ＆コーンとタマゴ＆ベーコンの2種の味が楽しめる「スンスンとノンノンのなかよしロール」（203円）や、シロップコーティングにカラースプレーをかけた「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」（203円）、コッペパンにナポリタンを挟んだ「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」（278円）が登場する。

「スンスンとノンノンのなかよしロール」（203円）、「スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ」（203円）、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」（278円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

対象商品を税込100円購入するごとにシリアルナンバーが発行されるレシート応募抽選キャンペーンも、5月27日（水）から6月6日（土）まで実施。



5シリアルでスンスンたちがデザインされた「BIGクッション3点セット」（100名）、3シリアルで「オリジナルトートバッグ」（300名）、1シリアルで「スイーツ無料クーポン3枚」（1000名）が当たる。応募締切は6月12日（金）となる。

BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

オリジナルトートバッグ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

対象の栄養ドリンクを3本購入すると「フラットケース」（5月21日〜）、お菓子を3点購入で「ジッパーパック」（5月21日〜）、アイスクリームを2点購入で「クリアファイル」（5月28日〜）がそれぞれ先着でもらえる特典もある。キャラクターたちがフルーツやアイスに囲まれたデザインで、いずれもなくなり次第終了。

フラットケース (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

クリアファイル (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

5月28日（木）からは森永とのコラボ菓子も登場する。オリジナルシール（全6種）付きの「パペットスンスン ハイチュウ（ソーダ味）」（385円）と、オリジナルカード（全10種）付きの「パペットスンスン ウェファーチョコ」（220円）が全国のセブン-イレブンで発売される。

オリジナルシール（全6種）付きの「パペットスンスン ハイチュウ（ソーダ味）」（385円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

オリジナルシール（全6種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

オリジナルカード（全10種）付きの「パペットスンスン ウェファーチョコ」（220円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

オリジナルカード（全10種） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

5月29日（金）からは空くじなしの「Happyくじ パペットスンスン」（920円）も発売。SP賞のおしゃべりぬいぐるみからLAST賞のクロックまで全9等級＋LAST賞のラインアップとなっている。

一部店舗ではスンスンの「ぬいぐるみキーホルダー」（1種・1980円）と「ぬいぐるみバッジ」（2種・1100円）が販売される。

ぬいぐるみキーホルダー（1種・1980円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

ぬいぐるみバッジ（2種・1100円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

セブン-イレブン公式Xをフォローし「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100名にオリジナルTシャツが当たるキャンペーンも5月26日（火）から6月1日（月）まで実施される。価格はすべて税込み。



(C)PUPPET SUNSUN/PS committee