いかにも現代的な「告発」と「収束」と言えるだろうか。発端はピン芸人の中山功太がABEMAの配信番組内で、10年間くらいずっと自分をいじめてきた先輩がいる、と発言。実名は伏せられたものの、早速ネット上では「犯人探し」が始まり、徐々に容疑者が絞られ、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が有力視されることに。【写真を見る】他人と接する時の「最強の戦略」たった3文字の“態度”とはその後も中山は個人名を明かさ