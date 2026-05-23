芝クッション値9・1＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前10・8％、4角10・1％ダートG前13・4％、4角13・8％※金曜午前10時30分。週中の雨で芝のクッション値は先週から1以上、下落している。差しがより決まってきそう。湿ったダートは先行型が有利になるだろう。