香川県警の訓練高松市生島町 災害時に信号機が停電したことを想定し、香川県警が22日、交通整理や電源の復旧訓練を行いました。 2026年春の異動で、新たに交通規制業務の担当になった警察官ら約20人が参加しました。 交差点の中心に警察官が立ち、腕を使って車の進行や停止を指示する「手信号」で交通整理を行いました。 またガソリンと電気の両方で走る「プラグインハイブリッド車」を使った信号機の応急