「DEAN ＆ DELUCA」は、5月26日（火）から、「BEAMS COUTURE（ビームス クチュール）」とコラボレーションした「ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）」を、「DEAN ＆ DELUCA公式オンラインストア」や「ビームス公式オンラインショップ」で発売する。【写真】毎日のお買い物に便利！取り外し可能な保冷ポーチ付き■テーマは“普遍的な美しさ”今回発売される「ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）」は、“普遍的な美しさ”を