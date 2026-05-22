「DEAN ＆ DELUCA」×「ビームス」がコラボ！ 保冷ポーチ付き“ラタンかごバッグ”登場
「DEAN ＆ DELUCA」は、5月26日（火）から、「BEAMS COUTURE（ビームス クチュール）」とコラボレーションした「ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）」を、「DEAN ＆ DELUCA公式オンラインストア」や「ビームス公式オンラインショップ」で発売する。
【写真】毎日のお買い物に便利！ 取り外し可能な保冷ポーチ付き
■テーマは“普遍的な美しさ”
今回発売される「ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）」は、“普遍的な美しさ”をテーマに、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた、どんなスタイルにも自然になじむバッグ。
丁寧に編み上げられたラタンのフォルムや、使い込むほどに風合いが増すヌメ革の持ち手とロゴが特徴のバッグは、落ち着いた品のあるただずまいに仕上げている。
ラインナップは、SサイズとMサイズを用意。いずれも、持ち手ベルトの長さ調整ができるほか、取り外し可能な保冷ポーチも付いた便利な2WAY仕様となっている。
「BEAMS COUTURE」のデザイナーである水上路美氏は「使い込むことでその人の一部のようになっていく、そんな存在を目指しました。日常の延長にありながら、ふとした瞬間に特別さを感じられるようなバッグになればうれしく思います」とコメントしている。
【写真】毎日のお買い物に便利！ 取り外し可能な保冷ポーチ付き
■テーマは“普遍的な美しさ”
今回発売される「ラタンかごバッグ（保冷ポーチ付き）」は、“普遍的な美しさ”をテーマに、見た目の美しさと実用性を兼ね備えた、どんなスタイルにも自然になじむバッグ。
ラインナップは、SサイズとMサイズを用意。いずれも、持ち手ベルトの長さ調整ができるほか、取り外し可能な保冷ポーチも付いた便利な2WAY仕様となっている。
「BEAMS COUTURE」のデザイナーである水上路美氏は「使い込むことでその人の一部のようになっていく、そんな存在を目指しました。日常の延長にありながら、ふとした瞬間に特別さを感じられるようなバッグになればうれしく思います」とコメントしている。