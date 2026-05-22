ゴルフ界のスーパースター、タイガー・ウッズ（米国）のパートナーで米ドナルド・トランプ大統領長男の元嫁・バネッサ・トランプさんが乳がんと診断されたことを告白した。バネッサさんは自身のインスタグラムを更新し「個人的な健康状態についてご報告させていただきます。先日、乳がんと診断されました」と病名を公表し「治療計画について医療チームと緊密に連携して取り組んでいます。今は心身の回復に専念したいので、プラ