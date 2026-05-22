6月を前に、すでに最高気温が30度近くなるなどまさに夏到来待ったなし！ と、その前に梅雨のジメジメも含め、汗ばむ季節の悩みの種と言えばやはりニオイ問題ではないでしょうか？ 自分ではなかなか気付けないからこそ、先手を打っておきたいところ。そこで今年は制汗スプレーやボディシートなどでこまめにケアすることにプラスして、もう一歩進んでフレグランスで香りをまとってみるのはいかがでしょう。2013年に誕生したSHOLAYERE