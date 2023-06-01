【モデルプレス＝2026/05/22】乃木坂46が5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では「梅澤美波 卒業コンサート」が行われ、梅澤が約8分間のスピーチで、加入からの9年8ヶ月、そしてキャプテンとしての約3年間を振り返った。【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー◆梅澤美波、キャプテン就任時の率直な思いと誇り公演が終盤