セネガル代表のW杯メンバーが決定したセネガルサッカー連盟が5月21日、北中米ワールドカップに臨むメンバー26人を発表した。エースのFWサディオ・マネ（アル・ナスル）ら26人のメンバーが決定した。セネガル代表はW杯でフランス代表、ノルウェー代表、イラク代表と同じグループIに入った。パペ・ティアウ監督はエースのマネら26人を選出。プレミアリーグでも活躍をするMFイドリッサ・ゲイェ、FWイスマイラ・サール、FWイリマン