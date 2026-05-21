【モデルプレス＝2026/05/21】女優の吉谷彩子が5月20日、自身のInstagramを更新。母の姿を公開した。【写真】34歳ビズリーチ美女「温かいオーラに包まれてる」愛犬抱えた母の姿◆吉谷彩子、愛犬を膝抱っこした母の姿披露吉谷は「母の事が大好きな小芋ちゃん」と記し、母と自身の愛犬“小芋ちゃん”の2ショットを投稿。ボーダー柄のトップスにデニムシャツを重ね、グレーのエプロンをつけた母が、愛犬を膝の上に乗せた微笑ましい姿