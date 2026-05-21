吉谷彩子、愛犬を膝抱っこした母の姿公開「優しい雰囲気が素敵」「最高の癒しショット」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の吉谷彩子が5月20日、自身のInstagramを更新。母の姿を公開した。
【写真】34歳ビズリーチ美女「温かいオーラに包まれてる」愛犬抱えた母の姿
吉谷は「母の事が大好きな小芋ちゃん」と記し、母と自身の愛犬“小芋ちゃん”の2ショットを投稿。ボーダー柄のトップスにデニムシャツを重ね、グレーのエプロンをつけた母が、愛犬を膝の上に乗せた微笑ましい姿を披露し、「母の腕の中でホワホワ。。。かわいい、、」とつづっている。
この投稿は「温かいオーラに包まれてる」「最高の癒しショット」「可愛すぎる」「優しい雰囲気が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳ビズリーチ美女「温かいオーラに包まれてる」愛犬抱えた母の姿
◆吉谷彩子、愛犬を膝抱っこした母の姿披露
吉谷は「母の事が大好きな小芋ちゃん」と記し、母と自身の愛犬“小芋ちゃん”の2ショットを投稿。ボーダー柄のトップスにデニムシャツを重ね、グレーのエプロンをつけた母が、愛犬を膝の上に乗せた微笑ましい姿を披露し、「母の腕の中でホワホワ。。。かわいい、、」とつづっている。
◆吉谷彩子の投稿に「優しい雰囲気が素敵」と反響
この投稿は「温かいオーラに包まれてる」「最高の癒しショット」「可愛すぎる」「優しい雰囲気が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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