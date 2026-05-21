◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C（6732ヤード、パー72）ツアー通算4勝の菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が5バーディー、2ボギーの69をマークした。2週連続予選落ちで臨んだ試合で好スタートを切った菅沼は「調子が悪いとは思っていなかった。パットも良かったし、パーオンを結構するので、ボギーがあまり来ないゴルフができた」と自画自賛した。雨