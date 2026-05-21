助っ人左腕が衝撃の来日初アーチ■阪神 8ー7 中日（20日・甲子園）助っ人野手顔負けの豪快弾だった。中日のカイル・マラー投手が20日、敵地で行われた阪神戦で“来日1号”。201センチの大型右腕の一発に「打球エグいわ｡投手の打球ちゃうぞ」「森下みたいな打球」と驚くファンが続出したようだ。広い甲子園で、助っ人左腕がアーチを描いた。4点リードの6回2死一塁で右打席に入ったマラーは、阪神右腕の石黒が投じた直球をフルス