さくらももこ先生の名作キャラクター『コジコジ』のグッズを集めた店頭イベントが「one’sterrace（ワンズテラス）」一部店舗にて6月14日まで開催中！※取扱い店舗限定商品のため、開催店舗は公式サイトをご確認ください。「one’sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を