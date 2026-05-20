熊本県上益城郡嘉島町で、バイクと車が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されました。そのうち1人が意識不明の重体です。事故がおきたのは、嘉島町上六嘉の道路です。警察と消防によりますと、きょう午後6時まえ、バイクと車が衝突し、バイクを運転していた男性が意識不明の重体だということです。4人が病院に搬送され、そのうち1人が意識不明の重体です。