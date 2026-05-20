世界5か国で開催されている世界最大級のカー・フェス「FUELFEST JAPAN 2026」が今年の夏も日本にやって来る。【画像】セレブも来場！ワイスピの世界が富士スピードウェイに広がるFUELFESTの様子（写真17点）FUELFESTは、世界で地震や津波などの災害に襲われた国へ24時間以内に駆け付け支援を行う団体「Reach Out Worldwide」 (ROWW)を支援するためにスタートした。ROWWは、2010年に故ポール・ウォーカーが設立したもので、ポール・