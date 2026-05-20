ブライトンは19日、日本代表MF三笘薫の決めたゴールがゴール・オブ・ザ・シーズン（年間最優秀ゴール）に輝いたことを発表した。三笘は4月18日に行われたプレミアリーグ第33節のトッテナム・ホットスパー戦（△2−2）に20分から途中出場した中で、0−1で迎えた45＋3分にパスカル・グロスのクロスにファーサイドから左足ダイレクトでのボレーシュートをニア上に叩き込んで、同点弾を挙げていた。このゴールはプレミアリーグが