Image: Artemis II / NASA / ESRS / Seán Doran 電灯の周りを飛ぶ虫の群れみたい。地球の周りを無数の物体が飛び交っているという話はよく耳にしますが、その光景を自分の目で確かめる機会はめったにありません。NASA（アメリカ航空宇宙局）が数年前にわかりやすく映像で可視化していましたが、今回、アルテミス2のおかげで地球低軌道の混雑ぶりを垣間見ることができました。地球の周り