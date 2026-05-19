生きるために、多くの人が毎日働いています。会社や組織に所属している人の多くは、仕事上のストレスを抱えているようです。働くなかで感じるストレスは、心身の不調や仕事のパフォーマンス低下につながる重要な問題です。仕事のストレス要因を言語化できず、「なんとなくつらい」「理由がわからないまま疲れている」と感じている人も少なくありません。仕事でストレスの原因となるものをランキング形式で紹介しますそこで本記事で