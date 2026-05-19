デジタルバンク「みんなの銀行」、エンプロイーサクセス部の海津です。新卒採用を担当しています。先日、私たちが実施した27卒向けインターンシップは、昨年までの1day（1日）形式から、サービス企画〜マーケティングまでを体験する2日間のプログラムへと、内容を大きく刷新しました。なぜ、あえて時間も手間もかかるプログラムへと変更したのか。そこには、デジタルバンクのリアルな仕事の進め方や、「学生だから」と手加減しない