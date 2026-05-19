こちらは、ろ座（炉座）の方向、地球から約6000万光年先にある棒渦巻銀河「NGC 1365」です。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とチャンドラX線宇宙望遠鏡が観測した棒渦巻銀河「NGC 1365」（Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; IR: NASA/ESA/CSA/STScI; Image processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare and J. Major）】画像では、白い砂で描かれたような渦巻腕（渦状腕）が渦を巻き、その中心にある紫色の領域が強い光を放っています。