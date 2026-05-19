2026年7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送/初回放送日は後日解禁）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。5月某日、本作がいよいよクランクイン。クランクイン初日、最初のシーンは、山田涼介演じる主人公・七瀬悠の大学での1シーン。晴天に恵まれ、気持ちの良い撮影スタートとなった。本日は、主人公・悠の場面写真を初解禁！研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生