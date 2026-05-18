日本共産党の小池晃書記局長は１８日、国会内で会見。沖縄県名護市辺野古沖で小型船舶船が転覆し、高校生ら２人が死亡した事故（３月１６日）について言及した。転覆した２隻が所属していた市民団体「ヘリ基地反対協議会」の構成団体には、名護市を拠点とした同党「北部地区委員会」が含まれている。事故後、同党はホームページで「修学旅行生を含む未成年を受け入れるという判断自体に重大な誤りがあったと痛感しています」と