アイドルグループ・JamsCollectionの水瀬さららさんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。体調不良で直前に参加を見送ったタイ遠征について、ファンや関係者へ向けた謝罪文を投稿しました。【投稿】水瀬さららの謝罪ポスト全文「やっと、投稿が来て安心した」水瀬さんは、現地に足を運んだファンやメンバー、関係者へ迷惑をかけたことを深く謝罪。「皆様がこの日のために割いてくださった時間や、楽しみにしていたお気持ちを取