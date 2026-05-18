夏の特別な思い出づくりにぴったりな、グランド ハイアット 東京の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」が2026年6月20日（土）よりスタート♡ピカチュウをテーマにした華やかなスイーツやグルメバーガー、限定スイーツBOXなど、見た目も味わいも楽しめるコラボメニューが勢ぞろいします。ホテルならではのラグジュアリー感とポケモンの