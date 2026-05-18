●天気安定。日中は「真夏日」続出の油断できない暑さに●あす19日(火)の夜からぐずつく天気が多くなる見通し●きょう18日(月)とあす19日(火)の日ざしの有効活用を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう17日(日)は強烈な日ざしにより、気温が急上昇。岩国市 広瀬では最高気温33.9度。山口市内も33.0度まで上がり、県内は先週の14日(木)から4日連続の真夏日となりました。きょう18日(月)も西日本周辺には目立った雲はなく、日ざしのパワ