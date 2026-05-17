犬のフードアグレッシブとは？ 自分のごはんやおやつを守ろうとして、「唸る」「吠える」「噛みつく」などの行動をしてしまうことをフードアグレッシブと言います。 ごはんやおやつを奪われてしまうのではないか、という不安からくる感情によって、本能的な防衛意識が生まれることによる行動です。 きっかけは様々ですが、子犬の頃にごはんを奪い合った競争経験がある場合、過去にごはんやおやつを取り