◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）女子１５００メートルの日本記録保持者・田中希実（豊田自動織機）は４分１７秒４３で日本勢トップの４位だった。４分１６秒１１の１位はピュリティ・チェプキルイ（ケニア）。海外トップ選手にも果敢に食らいついた田中。ラスト１周は集団の前に出るなど粘りを見せ会場を大きく沸かせた。この後、午後１時１４分から行われる女子３０００メートルにも出