11歳でグラビアデビューを飾り、以降はタレントとしても活動する紗綾。彼女はなんと、鍋島家が治めた佐賀藩の支藩・鹿島藩の系統にあたるという。「母が鍋島姓で、幼いころから『じつは鍋島のお姫さまなんだよ』と、冗談まじりに聞かされてきました。でも当時は『鍋島?』『姫?』とやんわり思うだけで、深く考えていませんでした。親族からも詳しく聞かされる機会はありませんでした。2025年に亡くなった祖母が厳しかった記憶はあ