DeNAの尾形が2軍戦で移籍後初登板文句の付けようがない“デビュー”となった。ソフトバンクからDeNAにトレード移籍した尾形崇斗投手が16日、ヤクルトとの2軍戦に先発登板。初回を3者連続三振で切り抜ける完璧な投球に「無双してる」「たまんねぇ」と興奮するファンが続出した。尾形がさっそく実力を証明した。初回、先頭のモンテルはストレートだけで押して空振り三振。続くニキータはストレート3球で空振り三振、3番の田中に