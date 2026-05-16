2月に左足の手術を受けた森保一監督率いる日本代表は5月15日、東京都内で北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を発表した。2月に左足のリスフラン靭帯断裂で手術を受けた主将のMF遠藤航（リバプール）は3大会連続でW杯切符を獲得。森保監督も「キャプテンとしてチームを鼓舞し支え続けてくれているチームの中心」と欠かせないピースだと説明した。2023年6月に主将を託され、約3年。指揮官と築き上げた絆を北中米の舞台