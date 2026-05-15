中東情勢の影響で資材不足や価格高騰のダメージを受けている高知県内の中小企業に対して高知県は、新たな融資制度を設けて5月18日から運用を始めると明らかにしました。茺田知事は5月15日、県庁で定例会見を開きました。その中で、中東情勢の悪化に伴う資材不足や価格高騰の影響でこの1か月に前の年の同じ時期と比べて売り上げが5％以上減少するなどした中小事業者を緊急的に支援するため、新たな融資制度を設けると発