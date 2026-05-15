「恋人から本当に愛されているのだろうか」「もっと愛されたい」そんな不安を繰り返してしまうことはありませんか?愛情を求めること自体は自然な感情ですが、その気持ちが強くなりすぎると、相手の言動に振り回されたり、不安定な恋愛を繰り返したりしてしまうことがあります。本記事では、「愛されたい症候群」と呼ばれる心理状態の特徴や原因、克服するためのヒントについてわかりやすく解説します。自分自身の心と向き合うきっ