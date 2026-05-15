2028年登場の「N-BOX EV」は勝負できるのか2026年5月14日に行われたホンダの「2026ビジネスアップデート」発表で、2028年に「N-BOX」の電気自動車を上市するとアナウンスされた。これまで何度かウワサに上がっていたクルマだが、プラットフォームは「N-VAN」や「N-ONE」とほぼ同じため、2027年にも登場するのではないかと言われていた。逆に考えれば、2028年登場ということは、2023年発売の現行型から約5年ぶりのフルモデルチ