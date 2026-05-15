モンスターラボ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は5500万円の黒字(前年同期は1億3700万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.9％→4.4％に悪化した。 株探ニュース