特別なサッポロ生ビール黒ラベル「ザ・パーフェクト黒ラベル」の“一口目のうまさ”を実感する体験イベント、「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」が4月15日から8月2日(日)まで開催中。東京、千葉、名古屋、広島、札幌、金沢、新潟、仙台、福岡、京都、神戸、熊本、鹿児島の全国13カ所を巡る。【写真】東京ミッドタウンで開催されたオープニングイベントに登場した妻夫木聡さん東京ミッドタウンで4月15日に開催されたオ