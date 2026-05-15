漆黒のWAGONの中で特別なサッポロ黒ラベルを体験するイベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」が全国巡回中！
特別なサッポロ生ビール黒ラベル「ザ・パーフェクト黒ラベル」の“一口目のうまさ”を実感する体験イベント、「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」が4月15日から8月2日(日)まで開催中。東京、千葉、名古屋、広島、札幌、金沢、新潟、仙台、福岡、京都、神戸、熊本、鹿児島の全国13カ所を巡る。
【写真】東京ミッドタウンで開催されたオープニングイベントに登場した妻夫木聡さん
■特別なお店でしか飲めない、特別な黒ラベル
会場に設置された、まるで真っ黒な箱のような物体がWAGONだ。体験チケットを購入するとWAGONの中に入ることができる。カーテンで仕切られた薄暗い空間を恐る恐る奥へと進んで行くと、黒ラベルのサーバーが登場。目の前で注ぎ手が、特別な黒ラベルをグラスにサーブしてくれる。
「ザ・パーフェクト黒ラベル」とは、「CREAMY」「CLEAR」「COLD」の3つのCを追求し提供品質にこだわり抜いた、特別なお店でしか飲めない黒ラベルのこと。独自に開発された泡が横から出るノズルで、きめ細かいミクロン単位の泡をグラスの縁に当て、最初にできた粗い泡を押し流していく。こうすることで、よりクリーミーな泡が生まれるのだそう。そんな繊細な泡とビールの境界にできる細やかな霧状の層のことを、フロスティミストと呼ぶ。このフロスティミストが泡を再生し、泡持ちをよくすることで、ビールが空気に触れて劣化するのを防いでくれる。「ザ・パーフェクト黒ラベル」のおいしさの秘密は、フロスティミストにあったのだ。
■暗く、静かな空間で「ザ・パーフェクト黒ラベル」をじっくり体感する
ビールの黄金比率7：3の、見た目も美しい黒ラベルが完成。暗い空間で、フロスティミストを視覚的に伝えるフロスティミストライトに照らされたビールが、黄金に輝いて見える。いつも飲んでいる黒ラベルとは明らかに違う！まさに特別な1杯だ。
「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」では、“生のうまさ”を追求した「ザ・パーフェクト黒ラベル」の“一口目のうまさ”を存分に感じられるよう、まずはサーブしてもらった直後に一口目をその場でいただける。暗く、静かな空間で、一口一口に集中しながら黒ラベルの世界観に包まれる非日常のひとときを楽しもう。
体験チケットは2種類。ザ・パーフェクト黒ラベル1杯にプレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)が付いた「体験チケット」(1000円)と、さらにオリジナル薄づくりタンブラーが土産にもらえる「お土産付き体験チケット」(2000円)だ。チケットは、当日会場で購入可能。Web限定の前売りチケットならお得に購入できるので、出かける前にチェックしておきたい。パーフェクト黒ラベル1杯700円、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)1個300円でおかわりできるのもうれしい。
THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-
コンテンツ
会場には3つのコンテンツが用意されている。すべて自由に撮影できるので、輝くザ・パーフェクト黒ラベルの動画や写真をSNSにアップしてみよう。
・「CREAMY」「CLEAR」「COLD」の3つのCを追求し、提供品質にこだわり抜いた、特別なお店でしか飲めない「ザ・パーフェクト黒ラベル」
・「THE PERFECT黒ラベル WAGON」での、黒ラベルの世界観に没入できる「ザ・パーフェクト黒ラベル」体験
・オンラインショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で販売中のグラス等、黒ラベルオリジナルアイテム各種の展示
販売内容
【体験チケット】ザ・パーフェクト黒ラベル1杯、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)：会場販売1000円、Web限定前売り900円
【お土産付き体験チケット】ザ・パーフェクト黒ラベル1杯、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)、オリジナル薄づくりタンブラー：会場販売2000円、Web限定前売り1800円
【おかわり】ザ・パーフェクト黒ラベル1杯700円、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)1個300円
※【お土産付き体験チケット】は会場販売、Web限定前売り合わせて各会場先着300枚限定の販売。Web限定前売りは各開催日前日までの販売
※内容が一部変更になる可能性あり
開催場所・期間
東京都 東京ミッドタウン キャノピー・スクエア
営業時間：4月15日15時〜21時、16日〜17日14時〜21時、18日11時〜21時、19日11時〜20時
アクセス：東京都港区赤坂9-7-1 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結、都営地下鉄大江戸線「六本木駅」8番出口より直結、東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
千葉県 ペリエ千葉 ペリヨコ
営業時間：4月23日〜24日14時〜21時、25日11時〜21時、26日11時〜20時
アクセス：千葉県千葉市中央区新千葉1-3-24 JR「千葉駅」南口より徒歩すぐ、「京成千葉駅」より徒歩約1分、「モノレール千葉駅」より徒歩約2分
愛知県 サカエ ヒロバス
営業時間：4月29日11時〜21時、30日〜5月1日14時〜21時、2日11時〜21時、3日11時〜20時
アクセス：愛知県名古屋市中区栄3-5-10の先 久屋大通公園内 「栄駅」15番出口より徒歩約1分
広島県 広島駅北口イベントスペース
営業時間：5月7日〜8日14時〜22時、9日11時〜22時、10日11時〜20時
アクセス：広島県広島市南区松原町2-37 「広島駅」北口1階
兵庫県 サンキタ広場
営業時間：5月14日〜15日(金)14時〜22時、16日(土)11時〜22時、17日(日)11時〜20時
アクセス：兵庫県神戸市中央区加納町4-2地先 阪急「神戸三宮駅」東改札口より徒歩すぐ
京都府 京都駅ビル1階 駅前広場(ホテルグランヴィア京都前)
営業時間：5月21日(木)〜22日(金)14時〜22時、23日(土)11時〜22時、24日(日)11時〜20時
アクセス：京都府京都市下京区東塩小路町657 「京都駅」直結
宮城県 サンモール一番町商店街
営業時間：6月4日(木)〜5日(金)14時〜21時、6日(土)11時〜22時、7日(日)11時〜20時
アクセス：宮城県仙台市青葉区一番町2-4-19 「仙台駅」より徒歩約10分、「青葉通一番町駅」より徒歩約1分
石川県 片町きらら
営業時間：6月11日(木)〜12日(金)14時〜21時、13日(土)11時〜22時、14日(日)11時〜20時
アクセス：石川県金沢市片町2-2-2 JR「金沢駅」東口ターミナルより路線バス「片町」下車徒歩約2分
新潟県 万代シテイパーク2階
営業時間：6月18日(木)〜19日(金)14時〜21時、20日(土)11時〜22時、21日(日)11時〜20時
アクセス：新潟県新潟市中央区万代1-6-1 万代シテイバスセンタービル2階 「新潟駅」万代口より徒歩約10分
北海道 札幌駅南口牧歌の像前広場
営業時間：7月2日(木)〜3日(金)14時〜22時、4日(土)11時〜22時、5日(日)11時〜20時
アクセス：北海道札幌市北区北6条西4丁目 「札幌駅」直結
熊本県 花畑広場
営業時間：7月16日(木)〜17日(金)14時〜21時、18日(土)〜19日(日)11時〜22時、20日(祝)11時〜20時
アクセス：熊本県熊本市中央区花畑町7-7 「熊本駅」(白川口)から市電「辛島町電停」下車徒歩約1分
福岡県 博多駅前大屋根イベントスペース
営業時間：7月23日(木)〜24日(金)14時〜22時、25日(土)11時〜22時、26日(日)11時〜20時
アクセス：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 「博多駅」直結
鹿児島県 AMU広場
営業時間：7月30日(木)〜31日(金)14時〜22時、8月1日(土)11時〜22時、2日(日)11時〜20時
アクセス：鹿児島県鹿児島市中央町1-1 「鹿児島中央駅」直結
東京会場の東京ミッドタウンで4月15日にオープニングイベントが開催された。サッポロ生ビール黒ラベルのTVCM「大人エレベーター」シリーズに出演する妻夫木聡さんが登場し、「全国のいろいろなところで、“ザ・パーフェクト黒ラベル”が飲めるのは、CMをやらせていただいている自分としても、非常にうれしいです」とコメント。また、ひと足早く体験したWAGONでの試飲について、「昨年から一新した空間に本当に驚きました。非日常を感じる空間で提供される“ザ・パーフェクト 黒ラベル”は、最高な1杯になるのではないかなと思います。自分だけの特別な1杯なんだと思うと、気分が高揚します」と、「ザ・パーフェクト 黒ラベル」体験を満喫した様子だった。
同じくオープニングイベントに登壇したサッポロビール株式会社の下和田勇さんは、「昨年の『THE PERFECT 黒ラベル WAGON』には約4万4000人の皆様にお越しいただき、これまで実施してきたブランド体験イベントとしては累計110万人に体験していただきました。本年は非日常へといざない、生ビールを注ぐ所作を象徴的に見せる体験へ進化いたしました。黒ラベルの一口目のうまさを実感するために設計された漆黒のWAGON、暗転した静かな空間で、注ぎ手の技術や所作を感じながら生ビールがサーブされる瞬間を楽しめます。本年は4万5000人にご来場いただくことを目標に全国13カ所で実施してまいります」と、「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」への期待を語った。
特別な空間で、特別な「ザ・パーフェクト黒ラベル」を体験できるチャンス！週末にはぜひ、イベントに出かけてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】東京ミッドタウンで開催されたオープニングイベントに登場した妻夫木聡さん
会場に設置された、まるで真っ黒な箱のような物体がWAGONだ。体験チケットを購入するとWAGONの中に入ることができる。カーテンで仕切られた薄暗い空間を恐る恐る奥へと進んで行くと、黒ラベルのサーバーが登場。目の前で注ぎ手が、特別な黒ラベルをグラスにサーブしてくれる。
「ザ・パーフェクト黒ラベル」とは、「CREAMY」「CLEAR」「COLD」の3つのCを追求し提供品質にこだわり抜いた、特別なお店でしか飲めない黒ラベルのこと。独自に開発された泡が横から出るノズルで、きめ細かいミクロン単位の泡をグラスの縁に当て、最初にできた粗い泡を押し流していく。こうすることで、よりクリーミーな泡が生まれるのだそう。そんな繊細な泡とビールの境界にできる細やかな霧状の層のことを、フロスティミストと呼ぶ。このフロスティミストが泡を再生し、泡持ちをよくすることで、ビールが空気に触れて劣化するのを防いでくれる。「ザ・パーフェクト黒ラベル」のおいしさの秘密は、フロスティミストにあったのだ。
■暗く、静かな空間で「ザ・パーフェクト黒ラベル」をじっくり体感する
ビールの黄金比率7：3の、見た目も美しい黒ラベルが完成。暗い空間で、フロスティミストを視覚的に伝えるフロスティミストライトに照らされたビールが、黄金に輝いて見える。いつも飲んでいる黒ラベルとは明らかに違う！まさに特別な1杯だ。
「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」では、“生のうまさ”を追求した「ザ・パーフェクト黒ラベル」の“一口目のうまさ”を存分に感じられるよう、まずはサーブしてもらった直後に一口目をその場でいただける。暗く、静かな空間で、一口一口に集中しながら黒ラベルの世界観に包まれる非日常のひとときを楽しもう。
体験チケットは2種類。ザ・パーフェクト黒ラベル1杯にプレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)が付いた「体験チケット」(1000円)と、さらにオリジナル薄づくりタンブラーが土産にもらえる「お土産付き体験チケット」(2000円)だ。チケットは、当日会場で購入可能。Web限定の前売りチケットならお得に購入できるので、出かける前にチェックしておきたい。パーフェクト黒ラベル1杯700円、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)1個300円でおかわりできるのもうれしい。
THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-
コンテンツ
会場には3つのコンテンツが用意されている。すべて自由に撮影できるので、輝くザ・パーフェクト黒ラベルの動画や写真をSNSにアップしてみよう。
・「CREAMY」「CLEAR」「COLD」の3つのCを追求し、提供品質にこだわり抜いた、特別なお店でしか飲めない「ザ・パーフェクト黒ラベル」
・「THE PERFECT黒ラベル WAGON」での、黒ラベルの世界観に没入できる「ザ・パーフェクト黒ラベル」体験
・オンラインショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で販売中のグラス等、黒ラベルオリジナルアイテム各種の展示
販売内容
【体験チケット】ザ・パーフェクト黒ラベル1杯、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)：会場販売1000円、Web限定前売り900円
【お土産付き体験チケット】ザ・パーフェクト黒ラベル1杯、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)、オリジナル薄づくりタンブラー：会場販売2000円、Web限定前売り1800円
【おかわり】ザ・パーフェクト黒ラベル1杯700円、プレッツェル＆ナッツ(ペッパー＆ベーコンフレーバー)1個300円
※【お土産付き体験チケット】は会場販売、Web限定前売り合わせて各会場先着300枚限定の販売。Web限定前売りは各開催日前日までの販売
※内容が一部変更になる可能性あり
開催場所・期間
東京都 東京ミッドタウン キャノピー・スクエア
営業時間：4月15日15時〜21時、16日〜17日14時〜21時、18日11時〜21時、19日11時〜20時
アクセス：東京都港区赤坂9-7-1 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結、都営地下鉄大江戸線「六本木駅」8番出口より直結、東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口より徒歩約3分
千葉県 ペリエ千葉 ペリヨコ
営業時間：4月23日〜24日14時〜21時、25日11時〜21時、26日11時〜20時
アクセス：千葉県千葉市中央区新千葉1-3-24 JR「千葉駅」南口より徒歩すぐ、「京成千葉駅」より徒歩約1分、「モノレール千葉駅」より徒歩約2分
愛知県 サカエ ヒロバス
営業時間：4月29日11時〜21時、30日〜5月1日14時〜21時、2日11時〜21時、3日11時〜20時
アクセス：愛知県名古屋市中区栄3-5-10の先 久屋大通公園内 「栄駅」15番出口より徒歩約1分
広島県 広島駅北口イベントスペース
営業時間：5月7日〜8日14時〜22時、9日11時〜22時、10日11時〜20時
アクセス：広島県広島市南区松原町2-37 「広島駅」北口1階
兵庫県 サンキタ広場
営業時間：5月14日〜15日(金)14時〜22時、16日(土)11時〜22時、17日(日)11時〜20時
アクセス：兵庫県神戸市中央区加納町4-2地先 阪急「神戸三宮駅」東改札口より徒歩すぐ
京都府 京都駅ビル1階 駅前広場(ホテルグランヴィア京都前)
営業時間：5月21日(木)〜22日(金)14時〜22時、23日(土)11時〜22時、24日(日)11時〜20時
アクセス：京都府京都市下京区東塩小路町657 「京都駅」直結
宮城県 サンモール一番町商店街
営業時間：6月4日(木)〜5日(金)14時〜21時、6日(土)11時〜22時、7日(日)11時〜20時
アクセス：宮城県仙台市青葉区一番町2-4-19 「仙台駅」より徒歩約10分、「青葉通一番町駅」より徒歩約1分
石川県 片町きらら
営業時間：6月11日(木)〜12日(金)14時〜21時、13日(土)11時〜22時、14日(日)11時〜20時
アクセス：石川県金沢市片町2-2-2 JR「金沢駅」東口ターミナルより路線バス「片町」下車徒歩約2分
新潟県 万代シテイパーク2階
営業時間：6月18日(木)〜19日(金)14時〜21時、20日(土)11時〜22時、21日(日)11時〜20時
アクセス：新潟県新潟市中央区万代1-6-1 万代シテイバスセンタービル2階 「新潟駅」万代口より徒歩約10分
北海道 札幌駅南口牧歌の像前広場
営業時間：7月2日(木)〜3日(金)14時〜22時、4日(土)11時〜22時、5日(日)11時〜20時
アクセス：北海道札幌市北区北6条西4丁目 「札幌駅」直結
熊本県 花畑広場
営業時間：7月16日(木)〜17日(金)14時〜21時、18日(土)〜19日(日)11時〜22時、20日(祝)11時〜20時
アクセス：熊本県熊本市中央区花畑町7-7 「熊本駅」(白川口)から市電「辛島町電停」下車徒歩約1分
福岡県 博多駅前大屋根イベントスペース
営業時間：7月23日(木)〜24日(金)14時〜22時、25日(土)11時〜22時、26日(日)11時〜20時
アクセス：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 「博多駅」直結
鹿児島県 AMU広場
営業時間：7月30日(木)〜31日(金)14時〜22時、8月1日(土)11時〜22時、2日(日)11時〜20時
アクセス：鹿児島県鹿児島市中央町1-1 「鹿児島中央駅」直結
東京会場の東京ミッドタウンで4月15日にオープニングイベントが開催された。サッポロ生ビール黒ラベルのTVCM「大人エレベーター」シリーズに出演する妻夫木聡さんが登場し、「全国のいろいろなところで、“ザ・パーフェクト黒ラベル”が飲めるのは、CMをやらせていただいている自分としても、非常にうれしいです」とコメント。また、ひと足早く体験したWAGONでの試飲について、「昨年から一新した空間に本当に驚きました。非日常を感じる空間で提供される“ザ・パーフェクト 黒ラベル”は、最高な1杯になるのではないかなと思います。自分だけの特別な1杯なんだと思うと、気分が高揚します」と、「ザ・パーフェクト 黒ラベル」体験を満喫した様子だった。
同じくオープニングイベントに登壇したサッポロビール株式会社の下和田勇さんは、「昨年の『THE PERFECT 黒ラベル WAGON』には約4万4000人の皆様にお越しいただき、これまで実施してきたブランド体験イベントとしては累計110万人に体験していただきました。本年は非日常へといざない、生ビールを注ぐ所作を象徴的に見せる体験へ進化いたしました。黒ラベルの一口目のうまさを実感するために設計された漆黒のWAGON、暗転した静かな空間で、注ぎ手の技術や所作を感じながら生ビールがサーブされる瞬間を楽しめます。本年は4万5000人にご来場いただくことを目標に全国13カ所で実施してまいります」と、「THE PERFECT 黒ラベル WAGON ‐LIVE DRAFT‐」への期待を語った。
特別な空間で、特別な「ザ・パーフェクト黒ラベル」を体験できるチャンス！週末にはぜひ、イベントに出かけてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。