資料 東京商工リサーチの調査によりますと、2025年に岡山県で新しく設立された法人「新設法人」は1456社(前年比-6.3%)で、2年ぶりに減少したことが分かりました。 新設法人を「法人格」別でみると「株式会社」が928社で最も多く、全体の63.7％を占めました。設立コストが安く経営の自由度が高い「合同会社」は毎年増加していましたが、2025年は減少に転じ前年より22社少ない411社(前年比-5％)となっています。