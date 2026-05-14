Anthropicが、Claudeの有料プランに「Agent SDKクレジット」という月次枠を導入し、Claude Agent SDK、claude -p、Claude Code GitHub Actions、Agent SDKで認証するサードパーティーアプリの利用を通常のサブスクリプション枠から切り離すと発表しました。これにより、Pro、Max、Team、Enterpriseの対象ユーザーは、プランに応じて20ドル(約3100円)から200ドル(約3万1000円)相当の専用クレジットを受け取れる一方、通常のClaudeチ