Image: helloabc / Shutterstock まっとうな判決のように感じますが、アメリカでは実現しそうにないのが切ない。昨年、中道のシンクタンクであるブルッキングス研究所のダレル・ウェスト氏が政治専門メディアのPolitico（ポリティコ）に残した印象的な言葉があります。株式市場は絶好調かもしれませんが、失業率が上昇し、AIが雇用を奪っているのであれば、平均的なアメリカ人にとって良いこ