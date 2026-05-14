Image: Shutterstock 9月1日付けで15年ぶりにCEOが交代するApple。新たなCEOは現在ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を務めるジョン・ターナス氏。エンジニア出身の彼には、クックCEOとはまた違う期待がかかっています。その1つが、プロダクト開発へのより密なコミット。Apple事情通のBloombergのマーク・ガーマン氏は、新CEO誕生で研究開発費が増えるのではと語っています。ティ