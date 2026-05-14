9月1日付けで15年ぶりにCEOが交代するApple。新たなCEOは現在ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を務めるジョン・ターナス氏。エンジニア出身の彼には、クックCEOとはまた違う期待がかかっています。その1つが、プロダクト開発へのより密なコミット。

Apple事情通のBloombergのマーク・ガーマン氏は、新CEO誕生で研究開発費が増えるのではと語っています。

ティム・クックCEOはAppleを4兆ドル企業へと成長させた人物ですが、その背景には株主に重きを置いた利益重視の姿勢がありました。それが、ものづくりを経験してきたターナス氏がトップに立つことで、現場へより多く還元する企業姿勢になるのではと期待されているのです。

いや、もちろんクックCEOも研究開発費にはそれなりのコストをかけてきたものの、Apple Vision Proや噂で終わったApple Carなど、成功には結びつかなかったというだけかもしれませんけれど。

研究開発費は、直接的なプロダクト開発支援だけではありません。当然、人材確保や設備への投資も含まれます。ガーマン氏はこれも踏まえ、企業買収やAI設備拡大など、他のテック企業がすでに熱心に行っていることにも力を入れていく可能性があると語っています。一方で、同じくBloombergのDave Lee氏は、他社のゴールドラッシュ的姿勢とは異なり、AppleがAIに局地的に投資していくことはないとも指摘。MetaのようなAIフルコミットはAppleにはないでしょう。

消費者としては、ターナスCEOには再び革新的プロダクトがでる時代を期待したくなりますね。

Source: Bloomberg (1, 2)